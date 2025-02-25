WSJ: у Украины к лету могут закончиться боеприпасы, если Трамп не выделит помощь

Украина сможет воевать в нынешнем темпе еще несколько месяцев, если президент США Дональд Трамп не выделит ей новую военную помощь. Без этого уже к лету 2025 года у ВСУ могут закончиться боеприпасы, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Из-за нехватки военпомощи украинские войска также не смогут пользоваться частью своего «самого современного» оружия. Киевские чиновники называют это «худшим сценарием», заявляя, что при таком раскладе Киеву придется значительно усиливать свою оборонную промышленность и ждать большей поддержки от Европы.

«Крупные поставки оружия, которые администрация (экс-президента США Джозефа — ред.) Байдена отправила или заключила контракты на поставку в последние месяцы своего правления, должны позволить Украине продолжать сражаться в текущем темпе как минимум до середины года (то есть до июня — ред.)», — сказала бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Селеста Валландер.

Как пишет WSJ, если США прекратят поставлять военную помощь Украине, то ей будет крайне сложно заменить некоторые виды американского вооружения, в том числе новейшие системы ПВО, навигационные системы, дальнобойные арторудия и баллистические ракеты.