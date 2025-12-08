Взрывы слышали жители Новомосковска и Алексина в Тульской области
Над Тульской областью работала ПВО по отражению атаки украинских дронов
В Тульской области в воскресенье вечером система противовоздушной обороны работала по украинским беспилотникам, пытавшимся атаковать регион. Как сообщает SHOT, о взрывах в небе сообщили жители городов Новомосковск и Алексин.
По словам местных жителей, они слышали несколько громких звуков, в некоторых домах задрожали окна.
Предварительно, воздушные цели были перехвачены силами ПВО.
Сообщений о повреждениях инфраструктуры, разрушениях или пострадавших на земле не поступало.
