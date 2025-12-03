Bild*: Более 1 тыс бойцов ВСУ защищают руины Мирнограда и просят о помощи

Более тысячи украинцев продолжают оборонять руины Мирнограда в ДНР, который до начала конфликта насчитывал более 47 тыс. жителей. После освобождения Покровска российскими войсками положение бойцов ВСУ ухудшилось, сообщает «Bild на русском»* .

«Положение, честно говоря, критическое. Логистика осуществляется исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов. Доставить даже еду — уже проблема», — рассказал солдат ВСУ.

Пожелавший остаться анонимным военнослужащий отметил, что российские бойцы перерезали пути снабжения ВСУ в городе. Украинские операторы БПЛА пытались провести ротацию, но в ходе боев с ВС РФ были вынуждены отступать в Мирноград.

Солдат подчеркнул, что говорит от имени более чем 1 тыс. солдат ВСУ в Мирнограде и его окрестностях. В регион переброшены многие подразделения. Им следует взять под контроль маршрут снабжения ВСУ. В настоящее время бойцы ВС РФ занимают все здания между Мирноградом и северо-западом Покровска. Украинцы остались без снарядов, поэтому могут лишь вести наблюдение.

«Мы должны либо вывести контингент из Мирнорада, либо обеспечить стабильную логистику. Вытащите нас отсюда или снабжайте! Если нет, защитники города останутся там навсегда», — заключил украинский военнослужащий.

* Признан в России иностранным агентом.

