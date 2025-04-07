Выпущено 12 снарядов: ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»

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Украинские военные обстреляли территорию села Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат», сообщает SHOT .

6 апреля группа ВСУ на трех танках «Булат» дислоцировалась в поселке Бояро-Лежачи Сумской области, который находится в 2 км до границы с Россией. Обстрел украинцы вели оттуда.

Всего противник выпустил 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 мм. В результате атаки пострадавших нет.

«Булат» — это украинская модернизация советского танка Т-64, который был взят на вооружение в СССР в 1966 году.

Также ВСУ во время боевых действий в Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц техники НАТО общей стоимостью порядка 2,7 млрд долларов.