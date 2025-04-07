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ВСУ потеряли в Курской области техники НАТО на сумму 2,7 млрд долларов

ВСУ во время боевых действий на территории Курской области потеряли 1,5 тыс. единиц натовской техники общей стоимостью около 2,7 млрд долларов, сообщает РИА Новости .

«По нашим данным, в ходе курской авантюры группировка „Север“ уничтожила около 1,5 тысяч единиц натовской техники», — рассказал источник в группировке войск «Север».

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины не оставляют попыток совершать контратаки, однако терпят поражение. В микрорайоне Западный в Часовом Яре российские бойцы разбили вражескую группировку.