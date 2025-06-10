Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины
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В рамках Стамбульских договоренностей, достигнутых 2 июня, на Родину возвращена вторая группа российских военнопленных. Взамен Киеву передали группу украинских пленных, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сейчас бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в медцентры России для прохождения реабилитации.
Такие договоренности были достигнуты между Москвой и Киевом во время второго раунда переговоров 2 июня. Также РФ в качестве гуманитарного жеста решила передать Украине более 6000 тел бойцов ВСУ.
При этом тела уже несколько дней находятся на границе в Брянской области. Киев сорвал договоренности и не спешит забирать своих военнослужащих. Россия идентифицировала каждого погибшего.