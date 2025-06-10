Вторая группа российских военнопленных возвращена с Украины

Сейчас бойцы ВС РФ находятся в Белоруссии, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Затем их доставят в медцентры России для прохождения реабилитации.

Такие договоренности были достигнуты между Москвой и Киевом во время второго раунда переговоров 2 июня. Также РФ в качестве гуманитарного жеста решила передать Украине более 6000 тел бойцов ВСУ.

При этом тела уже несколько дней находятся на границе в Брянской области. Киев сорвал договоренности и не спешит забирать своих военнослужащих. Россия идентифицировала каждого погибшего.