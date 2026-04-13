ВСУ жестко обстреляли Курскую область во время пасхального перемирия

ВСУ атаковали заправку в Курской области во время пасхального перемирия

Украинские боевики атаковали АЗС «Роснефть» в Курской области. Это произошло во время перемирия, которое объявляла Россия на Пасху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.