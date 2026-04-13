ВСУ жестко обстреляли Курскую область во время пасхального перемирия
ВСУ атаковали заправку в Курской области во время пасхального перемирия
Украинские боевики атаковали АЗС «Роснефть» в Курской области. Это произошло во время перемирия, которое объявляла Россия на Пасху, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Для удара по заправке боевики ВСУ использовали БПЛА.
Инцидент произошел во Льгове Курской области.
Объявленное президент РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие закончилось 13 апреля в 00:00. Огонь останавливали на полтора дня.
