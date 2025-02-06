ВСУ заминировали инфраструктуру Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики

сегодня в 10:50

В силовых структурах рассказали, что украинские военные заминировали инфраструктуру Свято-Варваринской горно-обогатительной фабрики под Красноармейском (Покровск), сообщает ТАСС .

Фабрика в Удачном относится к крупнейшему угольному предприятию — шахтуправлению «Покровское». В этом районе проходят бои высокой интенсивности.

Шахтоуправление «Покровское» располагается в 15 км на запад от Красноармейска. Это самое крупное предприятие, которые добывает коксующийся уголь.

Ранее «Военная хроника» сообщала, что украинские подразделения приступили к минированию заводов и мостов, расположенных в городе Павлограде Днепропетровской области. Таким же способом ВСУ минируют объекты в Покровске, Славянске и Краматорске.