ВСУ во время перемирия предприняли четыре попытки прорыва через границу РФ

ВС РФ продолжают соблюдать объявленное в честь Дня Победы перемирие, но ВСУ предприняли четыре попытки прорыва через госграницу в Курской и Белгородской областях, сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, противник провел 15 атак и одну разведку боем около населенных пунктов Новоегоровка ЛНР, Липовое, Редкодуб, Дзержинск, Романовка, Новооленовка, Миролюбовка, Ульяновка, Елизаветовка, Троицкое, Алексеевка, Новоалександровка и Веселое ДНР.

По всей линии фронта бойцы украинской армии совершили 1455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и минометов позиций ВС РФ, а еще 23 раза применили РСЗО, провели 3502 удара и сброса боеприпасов с дронов. Всего выявлено 5026 нарушений перемирия.

В этих условиях российские военные зеркально реагируют на нарушения противника, они и дальше будут действовать адекватно складывающейся на фронте обстановке, отвечая на все нарушения киевского режима.

Во время празднования 80-летия Победы ВС РФ полностью остановили боевые действия. С полуночи 8 мая все воинские формирования в зоне СВО сохраняли свои позиции без ведения боевых действий, но ВСУ продолжают атаковать российские территории.