ВСУ ударили по Льгову Курской области, ранены 12 человек

12 человек пострадали из-за удара ВСУ по Льгову в Курской области

ВСУ атаковали Льгов в Курской области. В результате ранения получили 12 мирных жителей, среди них двое несовершеннолетних, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Массированный удар пришелся по трассе Курск-Рыльск — это въезд в город. Среди раненых семь женщин, трое мужчин, а также дети 13 и 16 лет. У 13-летнего ребенка — осколочные ранения поясницы. У подростка диагностировали черепно-мозговую травму, рану затылка и левого плеча.

По словам Хинштейна, жизни пострадавших ничего не угрожает. Всех их доставят в Курскую областную больницу. Для транспортировки задействованы дополнительные бригады скорой помощи.

Также из-за удара ВСУ повреждения четыре машины, один многоквартирный дом и 2 частных домовладения. В зданиях выбиты стекла, посечены фасады. Ремонтные бригады готовятся к выезду на места.

Хинштейн держит ситуацию на контроле. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее диверсанты ВСУ погибли у кладбища при попытке вторгнуться в Курскую область. Разведчики были ликвидированы в 5 км от госграницы.