Диверсанты ВСУ погибли у кладбища при попытке вторгнуться в Курскую область
Mash: диверсанты ВСУ погибли у кладбища при попытке прорваться под Курск
Группу украинских диверсантов уничтожили, когда боевики пытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Разведчики погибли прямо у кладбища в 5 км от госграницы, сообщает Mash.
Украинские военные выдвинулись села Ободы Сумской области и поехали к границе на восьми квадроциклах. Их заметили российские операторы БПЛА, после чего боевиков атаковали FPV-дронами и начали обстреливать из минометов.
В итоге бойцы ВС России разбили диверсионную группу, уничтожив около 14 украинских военных. Боевики «символично» погибли рядом с кладбищем, отмечает издание.
Ранее российские войска вышли к границе Днепропетровской области, заявлял журналист и телеведущий Владимир Соловьев.