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Mash: диверсанты ВСУ погибли у кладбища при попытке прорваться под Курск

Группу украинских диверсантов уничтожили, когда боевики пытались прорваться в Курскую область на квадроциклах. Разведчики погибли прямо у кладбища в 5 км от госграницы, сообщает Mash .

Украинские военные выдвинулись села Ободы Сумской области и поехали к границе на восьми квадроциклах. Их заметили российские операторы БПЛА, после чего боевиков атаковали FPV-дронами и начали обстреливать из минометов.

В итоге бойцы ВС России разбили диверсионную группу, уничтожив около 14 украинских военных. Боевики «символично» погибли рядом с кладбищем, отмечает издание.

Ранее российские войска вышли к границе Днепропетровской области, заявлял журналист и телеведущий Владимир Соловьев.