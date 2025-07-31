ВСУ ударили по автомобилю и убили трех человек в Запорожье

Балицкий: от удара ВСУ по автомобилю погибли три человека, в том числе ребенок

Днем 31 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атаковали гражданский автомобиль в Запорожской области, в котором находились четыре человека. В итоге две женщины и подросток погибли, а мужчина-водитель получил тяжелые ранения, об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Предварительно известно, что погибли женщина 1971 года рождения, а также мать 1984 года рождения и ее 14-летний сын. Мужчина 1978 года рождения получил тяжелые травмы, его госпитализировали в одну из больниц.

«Нахожусь на связи с оперативными службами. Пострадавшему и семье погибших будет оказана всесторонняя помощь», — отметил Балицкий.

Накануне ВСУ обстреляли детскую площадку в городе Васильевка Запорожской области. В результате происшествия пострадали трое детей 2013, 2016 и 2018 годов рождения.