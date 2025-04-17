ВСУ совершили 10 атак на энергообъекты России за сутки в нарушение перемирия

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают в одностороннем порядке обстреливать российские объекты энергетики, несмотря на договоренности между РФ и США о прекращении ударов по энергообъектам с обеих сторон конфликта на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. За последние 24 часа киевский режим совершил 10 таких атак, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В Белгородской области ВСУ трижды атаковали объекты энергетики 16 апреля в 06:31, 14:39 и 15:32. Из-за вражеских ударов на одном объекте оборвались провода, а на другом вышла из строя трансформаторная подстанция. Третий удар оставил без света поселок Красная Яруга.

17 апреля в 05:28 в Белгородской области ВСУ ударили по высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго». В итоге без света остались 26 точек поставки энергии.

16 апреля в 20:58 в результате атаки украинского БПЛА отключилась комплектная трансформаторная подстанция филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». Без света осталась часть потребителей в Подывотье Севского района Брянской области.

Также атакам ВСУ подверглись энергообъекты в Запорожской, Рязанской, Тверской, Курской и Тульской областях. Сотни гражданских потребителей остались без электричества.