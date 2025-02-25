Украинские военные проводят принудительное массовое переселение местных жителей с целью занять их дома, разместить там военных и оборудовать центры управления беспилотниками. Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, пишет ТАСС .

По данным Ганчева, киевские власти совместно с командованием ВСУ реализуют программу по выселению харьковчан из их домов в военных целях. Глава администрации подчеркнул, что гражданская инфраструктура намеренно переоборудуется под военные нужды украинской армии.

Ранее в населенном пункте возле Купянска военные РФ нанесли удар по центру управления дронами ВСУ, в результате чего были ликвидированы около 10 украинских военнослужащих.

Комментируя уничтожение центра управления БПЛА, Ганчев отметил, что принудительное выселение местного населения, которое проводится якобы административными структурами, преследует конкретную цель — освободить жилые дома для военных нужд. По его словам, это показывает тактику ВСУ, которые прикрываются гражданскими людьми, размещая в их жилье военных и центры управления беспилотниками.