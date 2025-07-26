ВСУ пытались бить по промобъектам: прилет БПЛА в Ставрополе попал на видео

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Появилось видео с моментом прилета беспилотника ВСУ в Ставрополе

Baza публикует видео с моментом прилета беспилотника ВСУ в Ставропольском крае. Атаке подверглись промышленные объекты.

Судя по опубликованному видео, беспилотник ВСУ был самолетного типа. На записи слышно, что БПЛА издает громкий шум. Когда дрон скрывается за горизонтом, раздается громкий хлопок. За происходящим наблюдает множество очевидцев.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале рассказал, что в регионе утром отбивали удары БПЛА ВСУ. Случились прилеты на промышленных объектах в столице региона. Дома и системы жизнеобеспечения не повреждены.

По словам Владимирова, случился небольшой пожар, его потушили. На месте работают сотрудники городских служб.