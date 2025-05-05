сегодня в 11:30

«Zаписки Vетерана»: ВСУ пытаются прорвать границу и проникнуть в Курскую область

Украинские войска пытаются прорваться через границу и проникнуть в Курскую область, утверждают «Zаписки Vетерана» . По данным «Управления Z» , сообщение которого репостнули «Два майора» , украинцы предпринимают попытки ударов «из всех орудий» по курскому населенному пункту Теткино. Минобороны России пока не комментировало эти данные.

«ВСУ производят попытку прорыва госграницы в Курской области в районе н. п. Теткино», — написал автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».

«Управление Z» добавляет, что около железнодорожной станции у Теткино обнаружили до 5 украинских военных, после чего начался стрелковый бой. Получив отпор, украинцы отошли в село Рыжевка Сумской области.

Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале добавил, что ВС Украины пытаются «показать наступление в направлении на Теткино и Попово-Лежачи». Украинские военные, ранее сделавшие проходы в минных полях, идут в атаку при поддержке бронетехники.

«Бойцы Русской Армии отражают попытку прорыва. У ВСУ уже есть потери в технике», — подчеркнул Котенок.

Ранее российские военные освободили всю территорию Курской области, часть которой временно удерживали ВСУ. Помощь в деоккупации приграничного региона оказывали военнослужащие из Северной Кореи.