ВСУ пытаются прорваться в Курскую область — военблогеры
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Украинские войска пытаются прорваться через границу и проникнуть в Курскую область, утверждают «Zаписки Vетерана». По данным «Управления Z», сообщение которого репостнули «Два майора», украинцы предпринимают попытки ударов «из всех орудий» по курскому населенному пункту Теткино. Минобороны России пока не комментировало эти данные.
«ВСУ производят попытку прорыва госграницы в Курской области в районе н. п. Теткино», — написал автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана».
«Управление Z» добавляет, что около железнодорожной станции у Теткино обнаружили до 5 украинских военных, после чего начался стрелковый бой. Получив отпор, украинцы отошли в село Рыжевка Сумской области.
Военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале добавил, что ВС Украины пытаются «показать наступление в направлении на Теткино и Попово-Лежачи». Украинские военные, ранее сделавшие проходы в минных полях, идут в атаку при поддержке бронетехники.
«Бойцы Русской Армии отражают попытку прорыва. У ВСУ уже есть потери в технике», — подчеркнул Котенок.
Ранее российские военные освободили всю территорию Курской области, часть которой временно удерживали ВСУ. Помощь в деоккупации приграничного региона оказывали военнослужащие из Северной Кореи.