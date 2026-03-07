ВСУ попытались устроить массированную атаку БПЛА на регионы РФ ночью

Российские средства ПВО ликвидировали и перехватили 124 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь. Беспилотники были самолетного типа.

29 украинских БПЛА сбили над Брянской областью. 15 уничтожили над Орловской.

11 беспилотников ВСУ ликвидировали над Белгородской областью, девять над Рязанской, восемь над Калужской. Семь сбили над Воронежской, по шесть над Курской, Ростовской, Волгоградской и Республикой Крым.

По пять БПЛА ликвидировали над Тульской и Самарской областями. По три сбили над Липецкой и Московским регионом. Среди них один беспилотник летел по направлению к российской столице.

По два украинских БПЛА ликвидировали над Саратовской и Ульяновской областями. Один сбили над Ивановской.

