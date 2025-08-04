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ВСУ отправили к Юнаковке в Сумской области элитных солдат из 144-го центра ССО

Украина отправила к Юнаковке Сумской области спецназ 144-го центра сил специальных операций (ССО). Однако часть боевиков уже была уничтожена, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

Киев продолжает перебрасывать спецназ в район Юнаковки. На направлении уже работает 144 центр ССО ВСУ. Потери среди них уже подтвердили.

Так, в Сумской области был уничтожен младший сержант ССО Василий Фетько. Это стало известно по итогам мониторинга информации в интернете.

Ранее командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский рассказал, что его подразделения ведут одни из самых тяжелых боев в зоне СВО. Новороссийская дивизия ведет наступление на запорожском направлении, а Ивановская освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике.