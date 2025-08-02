Как рассказал командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский, военные из подразделений ВДВ ведут тяжелейшие бои на сумском направлении спецоперации.

«Две дивизии, две бригады и полк, участвовавшие в освобождении Курской области, ведут сегодня тяжелейшие бои на сумском направлении», — отметил Теплинский в своем поздравлении с Днем ВДВ, размещенном в Telegram-канале Минобороны.

Он добавил, что новороссийская дивизия наступает на запорожском направлении СВО, а Ивановская воздушно-десантная дивизия освободила Часов Яр в ДНР.

По словам генерал-полковника десантников «всегда направляют туда, где труднее».

Бойцы из ВДВ участвовали в ожесточенных сражениях на самых важных направлениях спецоперации, где у ВСУ были наиболее чувствительные потери — на николаево-криворожском плацдарме летом-осенью 2022 года, также они сражались при удержании рубежа в районе Кременной и во время срыва наступления противника на запорожском направлении в 2023 году.

Ранее российский президент Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ и 95-летием создания Воздушно-десантных войск.