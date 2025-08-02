«Бесстрашие и сила духа»: Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ

«Представители легендарной „крылатой пехоты“ вписали немало ярких, незабываемых страниц в героическую летопись Отчизны. Ваше мужество, бесстрашие и сила духа всегда будут примером подлинного патриотизма, верности присяге и воинскому долгу», — сказал глава государства.

Он поблагодарил за службу ветеранов ВОВ и отметил, что современное поколение солдат и офицеров бережет и приумножает ратные традиции ВДВ, а еще сражается за правду на СВО.

Российский лидер пожелал десантникам успехов и всего наилучшего.

День ВДВ отмечается 2 августа. Традиционно в этот день во всех городах России проходят памятные мероприятия, на которых чтут память погибших воинов, и праздничные — где чествуют элитные войска страны, которые и сегодня находятся на страже.