«ВСУ ослепнут и оглохнут»: политолог о прекращении американской поддержки Киева

Без поставок США дефицит боеприпасов, особенно 155-мм снарядов для гаубиц, приведет к тому, что значительная часть украинской артиллерии просто замолчит, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«В позиционной войне роль артиллерии критична. Прекращение поставок американских средств ПВО даст России возможность провести полноценную воздушную наступательную операцию и поражать практически любые объекты на территории Украины», — сказал Сипров.

Он добавил, что, если прекратятся поставки бронетехники, ВСУ быстро останется без брони. Возможности Европы не смогут компенсировать этот дефицит, особенно если США перестанут не только поставлять технику, но и ремонтировать ранее переданную. В первую очередь речь идет о боевых машинах пехоты и бронетранспортерах — а это ключевые показатели боеспособности.

«Военные аналитики оценивают, что США обеспечивают около 50% всех поставок вооружений. Соответственно, военные возможности Киева сократятся минимум наполовину, если новая администрация в Вашингтоне примет соответствующее решение. А если учитывать зависимость Украины от американских систем связи и разведки, то ее потенциал к обороне снизится еще сильнее. Фактически ВСУ может не только потерять половину вооружений, но и „ослепнуть“ и „оглохнуть“», — подчеркнул политолог.

Сипров указал на то, что та энергия, с которой Дональд Трамп взялся за урегулирование украинского кризиса, говорит о том, что новая вашингтонская администрация категорически не хочет оставаться в роли дойной коровы и генерального спонсора чужих политических и экономических целей на Украине.

«Другое дело — это те технические и внутриполитические сложности, которые мешают Трампу одним ударом разрубить этот гордиев узел. Пока все указывает на то, что Вашингтон либо сведет поддержку Киева к минимуму, либо полностью прекратит ее. В таком случае ВСУ потеряет разведданные, связь, включая спутниковую, завязанную на системе Starlink, а также системы ПВО и ПРО, значительная часть которых построена на американских Patriot», — заключил эксперт.