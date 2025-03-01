ВСУ обстреляли село Ломаковка из минометов в Брянской области
Богомаз: из-за минометного обстрела ВСУ ранен житель Брянской области
Фото - © Wikipedia.org, Staff Sgt. Adriana Diaz-Brown
Солдаты ВСУ устроили минометный обстрел села Ломаковка в Стародубском муниципальном округе Брянской области. Мирный житель населенного пункта получил осколочные ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Мужчину отвезли в районную больницу. Ему оказывают медицинскую помощь.
Богомаз сказал, что окажет поддержку пострадавшему.
28 февраля губернатор Брянской области заявил, что ВСУ устроили массированную атаку на регион.