Богомаз: на Брянскую область обрушилась массированная атака с дронов ВСУ
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Силами ПВО в Брянской области отражается массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ударных беспилотников, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил губернатор Брянской области.
Богомаз также обратился к местным жителям с просьбой соблюдать меры безопасности. Ситуация находится на контроле военных.
Ранее ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дронов 18 февраля. Тогда система ПВО отразила вражескую попытку нанести ущерб российскому региону.