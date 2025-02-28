Богомаз: на Брянскую область обрушилась массированная атака с дронов ВСУ

Силами ПВО в Брянской области отражается массированная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением ударных беспилотников, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.