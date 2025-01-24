ВСУ обстреляли Новую Каховку, 2 человека пострадали
Василенко сообщил о двух пострадавших после обстрела ВСУ в Новой Каховке
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Новой Каховке в Херсонской области пострадали два человека, им оказывается медицинская помощь. Мирные жители пострадали в ходе обстрела ВСУ, об этом сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко, пишет ТАСС.
«В 17:30 мск со стороны формирований ВСУ были нанесены удары по жилому дому, пострадали два мирных жителя», — рассказал Василенко.
Пострадавших госпитализировали. Какие именно они получили травмы, не уточняется.
Ранее ВСУ обстреляли автозаправку в Новой Каховке. В результате их преступных действий погиб 64-летний мужчина.