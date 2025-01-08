Украинские боевики обстреляли АЗС в Новой Каховке, есть убитый

В Новой Каховке Херсонской области украинские боевики устроили обстрел автозаправочной станции. Во время него умер 64-летний мужчина, который работал оператором АЗС, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

Также во время атаки были ранены четыре человека. Среди них оказались три женщины, одной из которых 19 лет, и она беременна.

В Старой Збурьевке Херсонской области солдаты ВСУ устроили артиллерийский обстрел. Умерла женщина 1941 года рождения, ранения получил 57-летний мужчина.

Всех травмированных доставили в больницу.

Ранее Сальдо рассказал, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль «скорой помощи» в Херсонской области.