Украинские боевики обстреляли АЗС в Новой Каховке, есть убитый
Сальдо: ВСУ обстреляли заправку в Новой Каховке и убили 64-летнего мужчину
Фото - © Telegram-канал главы администрации Херсонской области Владимир Сальдо
В Новой Каховке Херсонской области украинские боевики устроили обстрел автозаправочной станции. Во время него умер 64-летний мужчина, который работал оператором АЗС, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
Также во время атаки были ранены четыре человека. Среди них оказались три женщины, одной из которых 19 лет, и она беременна.
В Старой Збурьевке Херсонской области солдаты ВСУ устроили артиллерийский обстрел. Умерла женщина 1941 года рождения, ранения получил 57-летний мужчина.
Всех травмированных доставили в больницу.
Ранее Сальдо рассказал, что дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль «скорой помощи» в Херсонской области.