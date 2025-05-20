ВСУ новым ударом по Белгородской области ранили двух мирных женщин

В момент, когда украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию сельскохозяйственного предприятия в хуторе Церковный, там работали две женщины. Обе мирные жительницы пострадали, одна из них в тяжелом состоянии, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Одну из них в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, осколочными ранениями головы, предплечья, рук и ног бойцы самообороны доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу. Медики делают все возможное для ее спасения», — сообщил Гладков.

Вторая женщина получила множественные осколочные ранения. Силами бойцов самообороны ее увезли в Октябрьскую районную больницу, где окажут первую необходимую помощь, затем переведут в белгородскую городскую больницу № 2.

Ранее Гладков рассказал, что посетил белгородскую больницу № 2, где в настоящее время лечение проходит 15 мирных граждан, пострадавших во время атак Вооруженных сил Украины.