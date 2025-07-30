ВСУ могут получить от Эстонии консервы из мяса убитых в борьбе с чумой кабанов Спецоперация 30 июля 2025 22:54

Эстония заявила, что хочет передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) консервы, приготовленные из мяса кабанов, которых убили в борьбе с чумой свиней. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

С инициативой передавать ВСУ консервы из мяса кабанов принадлежит председателю конституционной комиссии эстонского парламента Хендрик Йоханнес Террас. Он предложил выкупить у охотников 30% туш кабанов для вышеуказанных целей. Изготовленные консервы он предложил направить украинским военным в качестве государственной продовольственной помощи. Руководитель отдела здоровья и благополучия животных в эстонском департаменте сельского хозяйства и продовольствия Олев Калда отметил, что если инициативу одобрят, консервы будут изготавливать исключительно из мяса здоровых кабанов.