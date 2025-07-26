ВСУ лишились крупного опорника: как ВС РФ освобождали Зеленый Гай

Российские военные продолжают достигать целей специальной военной операции. Момент освобождения от присутствия Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще одного опорного пункта на линии соприкосновения в Донецкой Народной Республике (ДНР) попал на видео, которое опубликовало Минобороны .

На кадрах видно, как 36-я отдельная мотострелковая бригада группировки войск «Восток» методично наносит удары по объектам ВСУ и скоплению живой силы. В результате их действий населенный пункт Зеленый Гай в ДНР перешел под контроль российской армии, улучшив ее позиции.

Военные также показали, как после выполнения определенных задач раз за разом разворачивали государственный флаг России. Активную поддержку штурмовикам оказывали ударные беспилотники, которые в том числе вели съемку.

В итоге противник понес большие потери и вынужденно отступил. После того как Зеленый Гай перешел под контроль российских военных, инженерные группы начали разминировать территории.

Украина использовала Зеленый Гай как крупный опорный пункт и прикрывала им подступы к административной границе с Днепропетровской областью.