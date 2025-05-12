сегодня в 09:05

ВСУ хотели ударить дроном «Лютый» по одному из крупнейших химпредприятий юга РФ

Украинские боевики пытались нанести удар по химическому предприятию в Ростовской области беспилотником «Лютый». БПЛА был подавлен с помощью российской системы радиоэлектронной борьбы, сообщает SHOT .

Беспилотник приземлился на территории предприятия около 05:00. Никто не пострадал, разрушений не было.

Комбинат «Каменский» — одно из самых крупных химических предприятий на юге РФ. Также он считается градообразующим в Каменске-Шахтинском.

Ранее украинские силы нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице и автомойке в Рыльске Курской области. Рядом с ними находятся мост через реку Сейм и школа.