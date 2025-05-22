ВСУ атаковали жилые дома и инфраструктуру Белгородской области

сегодня в 22:20

Женщины и ребенок ранены при атаке дронов на Белгородскую область

В городе Шебекино Белгородской области беспилотник атаковал частный дом, в результате чего пострадали две женщины и 7-летняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

У взрослых зафиксированы баротравмы, у ребенка — контузия.

Всех госпитализировали: женщин доставили в белгородскую больницу № 2, девочку — в областную детскую клинику. В доме разрушена кровля, осколками поврежден припаркованный автомобиль.

Беспилотники нанесли удары по населённым пунктам в Шебекинском, Белгородском и Борисовском районах. В результате повреждены жилые дома, сельхозтехника и автомобили. В нескольких сёлах пострадали кровли, окна и ограждения. На территории агропредприятия разрушены здание и техника.