ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области

Грайворон в Белгородской области остался без света после атаки ВСУ

Город Грайворон в Белгородской области частично остался без света после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате сброса взрывного устройства с дрона есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остаётся без света», — написал Гладков в соцсетях.

Пострадавших нет. Поврежден частный дом.

Ранее ночью в понедельник ПВО отбила воздушные атаки в Орловской, Воронежской и Тверской областях.