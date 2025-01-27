ВСУ атаковали Грайворон в Белгородской области
Грайворон в Белгородской области остался без света после атаки ВСУ
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Город Грайворон в Белгородской области частично остался без света после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате сброса взрывного устройства с дрона есть локальные повреждения на линии электропередачи, в городе часть жителей временно остаётся без света», — написал Гладков в соцсетях.
Пострадавших нет. Поврежден частный дом.
Ранее ночью в понедельник ПВО отбила воздушные атаки в Орловской, Воронежской и Тверской областях.