сегодня в 18:49

ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удары по четырем населенным пунктам в Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекино беспилотник ВСУ ударил по машине. Она получила повреждения.

В Новой Таволжанке в Шебекинском округе из-за атаки артиллерии ВСУ были выбиты окна. Также посекло кровли, заборы в четырех частных домах. Еще оказались повреждены две надворные постройки и одна машина.

В Долгом в Валуйском округе украинский беспилотник взорвался при столкновении с землей. Он посек осколками машину.

В Савченке Краснояружского района от двух ударов беспилотников получили повреждения две припаркованные «ГАЗели». Информацию о количестве пострадавших уточняют.