ВСУ 91 раз за сутки ударили по Белгородской области

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Гладков: двое детей и их мать с ранениями госпитализированы в больницы

Украинские солдаты 91 раз атаковали Белгородскую область за сутки. Удары наносились в разных районах, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По Белгородскому району выстрелили семью боеприпасами. Нанесены удары пятью беспилотниками. Борисовский район атаковали шестью снарядами.

По Валуйскому муниципальному округу нанесены удары 35 беспилотниками. По Волоконовскому району нанесли удары тремя БПЛА.

Грайворонский муниципальный округ был атакован двумя артиллерийскими снарядами. Также нанесли удары шестью беспилотниками.

По населенному пункту Губкину был нанесен удар беспилотником самолетного типа, из-за чего пострадали трое мирных жителей, включая семилетнего мальчика. Ребенок получил осколочные ранения рук и ног, а другой 10-летний — баротравму. Оба ребенка были госпитализированы в Старооскольскую окружную детскую больницу.

Мама мальчиков со множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии госпитализирована в Губкинскую ЦРБ.

По Краснояружскому району противник нанес удары 10 БПЛА и восьмью боеприпасами.

Шебекинский муниципальный округ атаковали тремя боеприпасами и 17 БПЛА.