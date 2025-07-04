сегодня в 17:28

Алиев заявил о возвращении вынужденных переселенцев в Нагорный Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что благодаря усилиям властей страны вынужденно перемещенные лица вернулись уже в 16 городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре, сообщает ТАСС .

Глава республики рассказал о реализации программы «Великое возвращение» в ходе 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшего в городе Ханкенди в Карабахе.

«На сегодняшний день мы обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сел», — отметил Алиев.

Он заявил, что сейчас свыше 50 тыс. человек живут, работают и учатся на освобожденных территориях.

По словам президента, нанесенный Азербайджану ущерб оценивается примерно в 150 млрд долларов. Его подсчитала спецкомиссия, в составе которой представители госорганов и иностранные эксперты.

При этом Алиев подчеркнул важность обеспечения прав азербайджанцев, которых депортировали из Армении.