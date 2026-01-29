Встреча с ветеранами СВО прошла в Павловском Посаде

На ней присутствовали Первый заместитель главы округа Сергей Балашов, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Марина Николаевна Каленкова и старший помощник Павлово-Посадского городского прокурора Андрей Сергеевич Кручинин. В неформальной обстановке говорили о самом главном: о их жизни сегодня и будущем нашего города.

В рамках проекта партии «Единая Россия» «Моя карьера с «Единой Россией» обсудили конкретные вопросы трудоустройства. Каждый озвученный случай, опасение или пожелание мы берем в работу. Решение будет индивидуальным для каждого.

Обсудили и выбрали эскизы в рамках проекта «Граффити памяти участников СВО». Уже в этом году новые граффити появятся на городских пространствах, чтобы память о подвиге была видна каждому.

Также были затронуты ключевые темы: · Как вести патриотическую работу с молодежью. · Какие общественные территории важно благоустроить в первую очередь. · Как усилить работу городской ассоциации ветеранов СВО.

«Все предложения и замечания ветеранов не остались без внимания — они зафиксированы и будут детально проработаны. Мы договорились о новой встрече, где отчитаемся о результатах. В завершение от всей души поблагодарил ребят за их храбрость, мужество, верность долгу и Отечеству. Пожелал им и их семьям крепкого здоровья, бодрости духа и, конечно, мирного неба над головой. Такие встречи — не для галочки. Это реальный диалог, из которого рождаются конкретные дела. Работа продолжается. Победа будет за нами», - сказал Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», - подчеркнул губернатор.