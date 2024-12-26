В ходе столкновения трое украинских военнослужащих сдались в плен, в то время как два вражеских расчета были ликвидированы, решив не сдаваться. Пленники рассказали, как их забрали с улиц ТЦК, занимающиеся призывом. Затем мужчин сразу отправили на фронт.

Также на обнародованных видео можно увидеть запрещенные наркотики, которые, по информации, поступают к украинским солдатам от Минобороны Украины.

«Меня просто схватили на улице и привезли сюда, я даже не участвовал в боях и ни разу не стрелял», — рассказал один из пленных ВСУ.

Ранее сообщалось, что в небе над несколькими российскими регионами были сбиты 5 беспилотников ВСУ.