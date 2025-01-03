ВС РФ за неделю взяли в плен 46 украинских военных

Минобороны сообщило, что в плен к РФ за неделю попали 46 украинцев

Российские военные продолжают вести специальную военную операцию (СВО) на Украине. В течение последней недели в плен к Вооруженным силам России (ВС РФ) попали 46 украинцев, сообщает Минобороны РФ .

46 военных ВСУ попали в плен в зоне непосредственного контакта противоборствующих сторон. Системы ПВО продемонстрировали высокую эффективность: были нейтрализованы украинский истребитель Су-27, три французские бомбы типа Hammer, а также несколько десятков снарядов, выпущенных из американских HIMARS и комплексов «Ураган». Кроме того, перехвачено более полутысячи беспилотников самолетного типа.

На морском направлении силами ЧФ были уничтожены одиннадцать безэкипажных катеров противника.

За все время проведения СВО совокупные потери противника составили почти 30 тысяч единиц спецтехники, свыше 20 тысяч артиллерийских систем и минометов, более 20 тысяч танков и бронемашин, около 1,5 тысяч РСЗО, почти 600 комплексов ПВО, 39 тысяч БПЛА, а также 934 единицы авиационной техники, включая самолеты и вертолеты.