Поселок был освобожден 5 марта благодаря действиям бойцов группировки войск «Запад». Также ранее они взяли под контроль населенный пункт Дробышево.

За неделю украинские формирования потеряли свыше 1280 солдат в зоне действия данной группировки войск ВС РФ.

В период с 28 февраля по 6 марта ВС РФ освободили девять населенных пунктов в зоне СВО. В том числе накануне стало известно, что был взят под контроль поселок Яровая в ДНР.

