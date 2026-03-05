Поселок был освобожден от присутствия ВСУ благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Запад».

Также ВС РФ поразили противника в районе Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска и Красного Лимана ДНР. Кроме того, ВСУ были разгромлены около Новоегоровки в ЛНР и Дружелюбовки в Харьковской области.

Всего на данном направлении украинская армия потеряла более 180 солдат.

Ранее ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Это Бобылевка в Сумской области и Веселянка в Запорожской области.

