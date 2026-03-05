ВС РФ освободили освободили населенный пункт Яровая в ДНР
Фото - © РИА Новости
Российская армия взяла под контроль населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Поселок был освобожден от присутствия ВСУ благодаря решительным действиям бойцов группировки войск «Запад».
Также ВС РФ поразили противника в районе Лозового, Яцковки, Рубцов, Соснового, Святогорска и Красного Лимана ДНР. Кроме того, ВСУ были разгромлены около Новоегоровки в ЛНР и Дружелюбовки в Харьковской области.
Всего на данном направлении украинская армия потеряла более 180 солдат.
Ранее ВС РФ освободили еще два населенных пункта в зоне СВО. Это Бобылевка в Сумской области и Веселянка в Запорожской области.
