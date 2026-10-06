ВС РФ вывели из строя ключевые дата-центры Украины и объекты под Одессой
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированные удары по украинским центрам обработки данных, логистическим узлам и портовой инфраструктуре. Высокоточному поражению подверглись ключевые серверные площадки и ЦОДы противника, среди которых «Парковый», Ukrtelecom, «Гига» и «Подольский», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что атака была направлена на подавление коммуникационных ресурсов ВСУ, дезорганизацию войскового управления и срыв военной логистики.
Также ночью российские войска продолжили применение беспилотных летательных аппаратов по транспортным терминалам, портам и морским судам Украины. Они используются для снабжения украинской армии.
Серия результативных ударов зафиксирована в Одесской области. В населенном пункте Ильичевка был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения.
В порту Черноморск дрон поразил грузовое морское судно типа «сухогруз», перевозившее партии грузов двойного назначения для нужд ВСУ. Кроме того, в порту Измаил повреждения получили объекты причального комплекса, которые украинская сторона использовала для складирования вооружений.
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