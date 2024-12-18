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ВС РФ уничтожили свыше 210 военнослужащих ВСУ в Курской области за сутки

ВСУ лишились свыше 210 военнослужащих в Курской области за сутки. Также они потеряли два танка, две БМП, четыре бронемашины, два автомобиля, БТР и различные орудия, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

Бойцы отечественной группировки войск «Север» провели наступательные действия. Они поразили украинские войска возле 14 населенных пунктов региона.

Также удары авиации, огонь артиллерии поразили военнослужащих и технику ВСУ в районах 12 населенных пунктов Курской области. Удары пришлись и по формированиям противника, расположенным возле шести населенных пунктов Сумской области.

Всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 41 870 военнослужащих, 244 танка, 184 БМП, 127 БТР, 42 пусковые установки РСЗО и т. д.

Ранее стало известно, что украинские военные в Курской области только обороняются. Они потеряли половину занятых ранее территорий.