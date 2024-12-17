Дождь, крысы и бомбы: офицер ВСУ о ситуации в Курской области

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Украинские военные в Курской области обороняются, потеряв половину занятых ранее территорий, пишет РБК со ссылкой на интервью офицеров изданию The Economist.

По словам одного из украинских военных, российские войска на поле боя обладают «огромным преимуществом», ВСУ только обороняются, потеряв половину занятых ранее позиций.

«Дождь, слякоть, снег, холод, грязь, жуки, черви, крысы и планирующие бомбы», — так описал свое окружение другой офицер, отметив, что «в Курске смерть всегда рядом».

Ранее сообщалось, что в Курской области украинские войска потеряли свыше 40 000 человек.