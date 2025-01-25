ВС РФ ударили по селу Алексеевка в Сумской области Украины

Российские военные нанесли удар по селу Алексеевка в Сумской области Украины, куда прибыло пополнение ВСУ, сообщает РИА Новости .

Как рассказал координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, на территорию прилетело четыре ФАБа.

«Накануне в Алексеевку заехало пополнение всушников. Заселялись в брошенные дома», — добавил собеседник.

По его словам, также бойцы ВСУ прятали технику на территории бывших промпредприятий, расположенных в северо-западной части населенного пункта.

Лебедев подчеркнул, что до этого долгое время оставшихся жителей в селе кошмарили и выгоняли из их домов.