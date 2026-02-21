ВС РФ ударили по пусковым установкам ракет «Фламинго» и РСЗО HIMARS
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и транспортно-заряжающую машину американской реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Помимо этого, бойцы ВС РФ нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ, местам сборки и хранения беспилотников, а также пунктов временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников ВСУ в 141 районе.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил РФ.
Кроме того, средства ПВО сбили управляемые авиабомбы, 7 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, 5 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 172 беспилотников самолетного типа.
