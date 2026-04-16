В Химках построят парковку на 980 мест к концу 2027 года

Многоуровневую парковку на 980 машино-мест возводят в микрорайоне Подрезково в Химках. Объект станет частью жилой застройки и обеспечит жителей местами для хранения автомобилей рядом с домами и рабочими пространствами, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Парковку строят на территории Экспериментального керамического завода в составе комплексного развития микрорайона. Пятиэтажное здание с эксплуатируемой кровлей возведут по монолитной технологии. Общая площадь объекта превысит 35 тыс. квадратных метров.

На первом этаже предусмотрены нежилые помещения. Здесь откроют офисы и торговые точки для жителей района.

Сейчас на площадке ведут подготовительные работы: устанавливают ограждение, обустраивают временные дороги и бытовой городок, демонтируют ранее расположенные здания. После этого строители приступят к земляным работам и устройству фундаментов.

Застройщиком выступает АО «Экспериментальный керамический завод». Завершить строительство планируется к концу 2027 года. Надзор за ходом работ осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.