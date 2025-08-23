ВС РФ спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в ДНР

Штурмовики ВС РФ спасли семью с ребенком из села Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает ТАСС .

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ рассказали, что ВС РФ освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Клебан-Бык. Его взяли под контроль бойцы подразделений «Южной» группировки войск.

Как рассказал фельдшер 103-го полка 8-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки ВС РФ с позывным Шахтер, спасенная семья сама вышла на российских бойцов и сказала, что они мирные жители.

«Потихоньку их выводили в темное время суток. Это была семья — мужчина, женщина и ребенок», — сказал Шахтер.

По его словам, у всех были небольшие осколочные ранения и ссадины. Перед эвакуацией мирным жителям оказали медпомощь.