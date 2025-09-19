сегодня в 11:49

ВС РФ сделали первый полукотел в Днепропетровской области

Около Новопавловки в Днепропетровской области российские военные организовали первый полукотел в регионе, сообщает Mash .

С начала этого месяца военные продвигаются с границы ДНР. В Новопавловке находятся подразделения операторов беспилотников противника. Это 413-й и 419-й батальоны, 46-я аэромобильная бригада.

Из этого населенного пункта ВСУ пытались тормозить наступление ВС РФ на восточно-запорожском направлении.

В окрестностях еще дислоцируются бойцы 116-й и 122-й бригад ТРО, которые призваны прикрывать подходы к Новопавловке.

Россияне отбросили бойцов ВСУ от Зеленого Гая. Военные ведут бои в западной части Искры и еще продвинулись в восточной Ивановке, обходя Новопавловку юго-западнее. С противоположной стороны ведутся встречные схватки около села Муравка.

