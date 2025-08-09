ВС РФ сбили украинский истребитель Су на запорожском участке фронта

сегодня в 12:22

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что военные сбили истребитель Су-27 противника на запорожском участке СВО, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что истребитель ВСУ был перехвачен отечественной системой ПВО. А судьба пилота еще неизвестна.

«Всех врагов, пришедших на южнорусские земли, ждет одна участь», — сказал Рогов.

Ранее ВСУ потеряли американский истребитель F-16. Им управлял летчик 1-го класса, он погиб.