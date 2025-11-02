сегодня в 14:54

ВС РФ пресекли высадку еще одной группы десанта ГУР возле Красноармейска

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские военные пресекли попытку высадки группы десанта ГУР Минобороны противника в районе Красноармейска, сообщает ТАСС .

«ГУР снова пытались высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно», — подчеркнул Кимаковский.

Он добавил, что противника сразу же атаковали российские бойцы. Среди украинцев есть погибшие и раненые.

1 ноября министерство обороны заявило, что ВС РФ пресекли высадку с вертолета группы сил спецопераций ГУР возле Красноармейска. Они ликвидировали всю группу противника, в которой было 11 человек.

