сегодня в 18:26

Глава Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов рассказал, что российские военные смогли остановить продвижение украинских боевиков в Курской области, сообщает «Царьград» .

Кроме того, он добавил, что правительство Украины не смогло осуществить свои задачи, вторгнувшись на территорию России.

«Целью этой провокации является информационный эффект для западных спонсоров. Киев рассчитывал на оттягивание резервов российских войск с Донбасса, но этого не произошло», — отметил Герасимов.

Глава Генерального штаба также подчеркнул, что действия российских солдат смогли остановить попытки прорыва иностранных наемников и мобильных подразделений ВСУ.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал действия киевского режима в Курской области как преступление против русского народа. Теперь разбираться с этим будут спецслужбы и министерство обороны РФ.